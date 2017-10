Fear The Walking Dead saison 3 : Episode 13, les premières vidéos de This Land is Your Land

Le problème d'eau rencontré par Madison et Walker dans les épisodes précédents est bien loin : depuis la mort d'Otto (et depuis celle de Jake, survenue dans l'épisode précédent), plus rien ne va au ranch. Pour rappel, l'invasion des infectés a provoqué un véritable revirement de situation : visiblement, les scénaristes continuent de prendre des risques, faisant de leur mieux pour garder le rythme intense mis en place cette saison. La mort de Jake pourrait bien changer les choses au sein du ranch dans la mesure où maintenant, les Clark sont en tête de liste pour gérer la communauté.

Bien qu'il ne fut pas vraiment à l'aise avec l'idée, Jake avait hérité de la position de leader du ranch à la mort de son père. Maintenant qu'il n'est plus là, les survivants désigneront Alicia pour prendre les choses en main (on le redit, sa diplomatie était plus que nécessaire dans les épisodes précédents et clairement, c'est encore le cas) : c'est elle qui devra prendre les décisions les plus difficiles et surtout, c'est elle qui devra faire preuve d'autorité Pendant ce temps, Troy et Nick feront tout ce qui est en leur pouvoir pour aider les survivants - au point de flirter avec le danger. Parviendront-ils à se sortir de cette situation périlleuse seuls, sans Walker et Madison ? Réponse ce soir !

This Land is Your Land sera diffusé cette nuit sur AMC.