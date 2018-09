Fear The Walking Dead : le trailer dévoilé, que nous réserve l'épisode 12 ? (SPOILER)

Dimanche dernier sortait l'épisode 11 de Fear The Walking Dead dans lequel on retrouvait Morgan interagissant avec une voix connue de The Walking Dead. Dans deux jours sortira donc l'épisode 12 et beaucoup d'entres vous se demandent surement ce que nous réserve ce dernier. Alors, quelle suite pour Fear The Walking Dead ? L'épisode s'intitulera Weak et se concentrera sur Althea et June qui se retrouveront en duo après avoir survécu à la tempête. Quant à Morgan, il poursuivra son chemin à la recherche de son groupe. Un nouveau personnage à prévoir pour ce douzième épisode. Souvenez-vous de la survivante apparue en fin d'épisode la semaine dernière ? De ce qu'on sait, elle sera bel et bien présente dans la suite et sera sur les traces de Morgan. La question qui se pose est la suivante : sera-t-elle une alliée ou une ennemie ? Pour le savoir, il faudra être patient encore un peu. Deux jours, c'est faisable !

Alors, que doit-on attendre d'autres dans ce nouvel épisode ? Eh bien June devra prendre soin d'Althea, malade. Probablement suite à la tempête. Le trailer laisse entendre que ces dernières perdront leur camion. Plutôt embêtant quand on sait qu'il est un élément important, voire indispensable, à la survie. Les deux personnages semblent se retrouver dans une certaine panade. D'autant que le trailer montre June en mauvaise posture. Eh oui, portée en joue par un personnage qu'on suppose être Jim -rencontré dans l'épisode 11, on se demande ce qu'il adviendra de la survivante...