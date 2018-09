Fear The Walking Dead : clap de fin pour la saison 4 !

Fear The Walking clôturera, ce soir sur AMC, sa saison 4. Intense et riche en rebondissement, cette dernière dévoilera donc son seizième et dernier épisode. Ensuite, eh bien, il faudra s'armer de patience jusqu'à la diffusion de la saison 5.

Intitulé I Lose Myself -référence aux propos de Morgan dans l'épisode précédant, l'épisode 16 conclura donc cette saison. Alors, à quoi doit-on s'attendre ? Plusieurs chose, a priori. Althéa, jusqu'alors malade, est en vie mais peinera à retrouver son groupe. Quant à June, elle cherchera désespérément de l'aide auprès de ses amis. Mais l'intrigue principale se concentrera sur Morgan et ses tourments, toujours extrêmement présents et qui seront attisés par Martha (#lavilainesurvivante).

Et comme chaque final, on se demande bien lequel de nos personnages favoris trouvera la mort... Eh oui, ne faites pas semblant, vous êtes en flippe totale ! Pour le moment, rien ne laisse présager de lourdes pertes et c'est tant mieux. Si l'on se fie au trailer et aux extraits dévoilés cette semaine, la fin de saison risque bien d'être fortement agité pour tous les personnages. Et ce qu'on se demande également, c'est si Martha réussira-t-elle à persuader Morgan d'abandonner son groupe au profit d'une vie solitaire ? Pour le savoir, rien de plus facile : rendez-vous dimanche soir.

En attendant, pour vous mettre quelque chose sous la dent parce qu'il faut avouer qu'on est gentils, on vous laisse découvrir les extraits de l'épisode 16 et tenter de vous faire une idée de ce qu'il réserve.