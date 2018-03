Fear & The Walking Dead : Et si un énore Crossover se préparait ? 

The Walking Dead se poursuit sur AMC et pendant ce temps, Fear se prépare tranquillement à revenir avec sa quatrième saison. Après des mois d'attente, on sait maintenant que c'est le personnage de Morgan qui fera pont entre les deux séries - et d'ailleurs, on le retrouvera dès la quatrième saison. Mais maintenant que le trailer officiel des nouveaux épisodes est (ENFIN) sorti, une question se pose : et si le lien entre Fear et The Walking Dead était plus profond que ça ? Et si Morgan n'était le seul et unique pont entre les deux shows ? Et si... tout ne tenait qu'à un stade ?

Oui, un stade. Avant toute chose, il nous faut revenir sur The Walking Dead (série et comics). On sait qu'un nouveau personnage a été introduit dans la saison 8 et certains se demandent même si cette fameuse Pamela Milton ne serait pas l'incarnatin de Georgie, vue dans les comics. Bref, on vous la fait courte : Georgie est - on le répète- à la tête du Commonwealth, cette société extrêmement bien équipée et hierarchisée. Mais, et si au final, la communauté était introduite dans le Spin-off et non dans la série mère ? Par exemple, ceux qui ont lu les comics savent que la communauté se retrouve le plus souvent dans un stade. Stade qui, apparemment, pourrait être celui vu dans le trailer de la prochaine saison de Fear The Walking Dead - on insiste sur le conditionnel. La question se pose donc : et si madison avait atterri dans le Commonwealth ?

Il est encore trop tôt pour le dire mais visiblement, les deux séries semblent se rapprocher de plus en plus. Des réponses, nous en auront dès le mois d'avril avec la diffusion de la saison inédite de Fear The Walking Dead.