FDVM : Gagnez vos places VIP pour leur live au Faust le 10/06

Souvenez-vous Make It Right de FDVM en featuring avec Tyler Sjostrom était notre coup de coeur Virgin Friday il y a quelques semaines, et on vous avait promis que le duo électro allait faire parler de lui dans les mois à venir ! Après avoir joué dans les plus grands festivals du monde tels que Coachella, Burning Man, Mysteryland, Woogie Weekend, Outside Lands ou encore Opex Festival, et reçu les soutiens de Kinglande, Bakermat, Lost Frequencies ou encore Virgin Radio bien sûr, les deux Français Florent Denecker (FD) et Victorien Mulliez (VM) viennent jouer dans la capitale à l’occasion d’une date exceptionnelle au Faust. Le célèbre club parisien promet de s’agiter toute la nuit au son d’un set deep house obnubilant comme FDVM sait bien les faire ! Vous voulez être de la partie et profiter de la soirée avec boissons incluses ? Suivez le guide pour gagner vos places VIP pour l’événement le samedi 10 juin prochain au Faust à Paris !

Pour tenter de gagner vos places VIP pour le live de FDVM, c’est très simple. Il vous suffira de vous rendre sur les réseaux sociaux de Virgin Radio, de vous abonner si ce n’est déjà fait et de suivre les indications qui vous seront indiquées. Quelques heureux internautes remporteront leur accès avec boissons incluses pour la soirée au Faust ce vendredi 10 juin ! Et si vous ne pouvez pas faire le déplacement jusqu’à Paris, sachez que FDVM sera également à l’affiche de la prochaine soirée Summer Electroshock le 30 juin à Marseille.