Fauve de retour avec le nouveau projet électro AUSTRANS

Fauve, c’est une histoire aussi belle que surprenante. L’histoire de cinq potes qui se retrouvaient pour exprimer leurs états d’âme en musique et qui se sont retrouvés quelques années plus tard à jouer dans les plus grands festivals, dans les plus belles salles françaises devant un public connaissant leurs paroles - leurs histoires finalement - sur le bout des doigts. Un EP Blizzard, deux albums Vieux Frères Partie 1 et 2 ainsi qu’un album live 150.900 plus tard, le groupe décide de partir en pause pour une durée indéterminée. Interrogé par VirginRadio.fr, Fauve nous avait confié arrêter l’aventure mais vouloir se laisser une porte ouverte. On y est à présent, à cette porte ouverte, le collectif est de retour avec son nouveau projet électro AUSTRANS et un premier titre La Paix à découvrir ci-dessous.

Si Fauve se démarquait par son univers sombre, aux couplets et refrains parlés traitant de sujets de société durs avec des mots crus, AUSTRANS propose des paroles minimalistes, les mêmes répétés en boucle, mais en français toujours. Ils choisissent le parti pris de s’exprimer une nouvelle fois dans la langue de Molière mais orientent leurs instrus vers un style complètement électro. Finalement à l’image de Fauve, qu’on aime ou non, on ne peut pas rester indifférent à ce nouveau projet AUSTRANS qui déroute complètement.