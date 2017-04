Les mashup sont ces vidéos - généralement - très bien faites qui mélangent plusieurs œuvres qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. Le résultat est souvent hilarant comme ce mashup Game of Thrones Vs Friends (oui, oui). Et aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de Fast & Furious 8, l'excellent site What's The Mashup ? a publié une fusion des genres aussi improbable que génialement trouvée : Louis de Funès dans L'Homme Orchestre, un film de 1970 et le premier épisode de la saga mécanique.

Ainsi, dans le mashup intitulé Fast and Funès, on peut voir le célèbre acteur comique français dans une petite voiture de l'époque rivaliser avec les bolides de Vin Diesel (Dominic Toretto) et de Paul Walker (Brian O'Conner). Les mimiques exagérées et hilarantes de Louis de Funès tranchent avec les visages fermés et sérieux des deux acteurs américains et provoquent un effet comique particulièrement efficace. Fast and Furious 8 sort aujourd'hui, mercredi 12 avril, au cinéma et met en scène une Charlize Theron redoutable dans le rôle de la méchante face à Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Statham, Dwayne Johnson et tous les autres...sauf Louis de Funès !