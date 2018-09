Virgin Tonic : Fans de la Casa de Papel, retrouvez le casting dans Elite, la nouvelle série Netflix !

ENFIN ! Les fans attendaient et un premier trailer (ainsi qu'une date de diffusion) ont été dévoilés pour Elite, la nouvelle série Netflix (qui rassemble une poignée d'acteurs de la Casa de Papel). Ainsi, Maria Pedraza (Alison Parker), Miguel Herrán (Rio) et Jaime Lorente López (Denver) se retrouvent dans ce que l'on pourrait appeler un "teen show" - qui devrait donc ravie les fervents fans de Pretty Litle Liars, Riverdale ou même Gossip Girl.

La série traitera donc de l'arrivée de trois adolescents issus de la classe moyenne dans un lycée privé réservé à l'élite. Evidemment, leur arrivée ne se fera pas dans le calme et la bienveillance : deux mondes aussi opposés qui se rencontrent, le plus souvent, ça provoque un choc. Petit bonus, leur arrivée sera ponctuée d'un meurtre, celui d'une jeune étudiante. La première saison comptera huit épisodes et pour la découvrir, il faudra attendre le 5 octobre prochain !

Voila qui vous aidera à patienter en attendant la nouvelle saison de la Casa de Papel !