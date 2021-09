Family Business : Netflix dévoile la bande-annonce et la date de sortie de la saison 3 ! (VIDEO)

Fort du succès de ses deux premières saisons, Family Business sera donc de retour le 8 octobre prochain pour une troisième et dernière partie ! Une excellente nouvelle pour les fans de la famille Hazan qui avaient été totalement choqués par le cliffhanger de la saison deux (comprenez la dernière scène de l'épisode final). Pour rappel, la série s'est imposée comme un véritable succès en seulement quelques mois lors de sa sortie en juin 2019. En effet, le programme nous transportait dans un univers totalement dingue où s'entremêlent folie, amour, drogue et intrigues judiciaires. Il faut d'ailleurs préciser que c'est en suivant la tendance des "stoner comedies" -dont l'intrigue tourne autour du cannabis mais est abordée de manière humoristique- que la série a décidé de se calquer. Une sorte de Breaking Bad à la française…

Imaginée à la manière d'un reportage d'Affaires criminelles, cette bande-annonce totalement déjantée nous démontre, une fois de plus, l'importance de l'humour dans la série. "Drogue, kidnapping, charcuterie. Immersion en exclusivité dans les dessous pas toujours très propres de la Family Business" balance le journaliste qui qualifie la famille de "cartel de la drogue made in France". On y aperçoit des images des membres de la famille recherchés par les forces de l'ordre. "Ont-ils organisé leur propre évasion ? Ou s'agit-il d'un enlèvement ?" questionne alors le journaliste qui précise que la réponse sera à découvrir sur Netflix le 8 octobre prochain. On a hâte !