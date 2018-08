Fall Out Boy : quelle suite pour le groupe ? Pete Wentz se confie...

Fall Out Boy était de passage au Reading Festival et Pete Wentz a profité d'une interview donnée par NME pour se confier sur la suite qu'il souhaiterait pour le groupe.

Vendredi dernier, Fall Out Boy investissait la main stage du Reading Festival et a profité de son passage pour se livrer lors d'une interview du webzine américain, NME. Pete Wentz, le bassiste du groupe, a pris les rennes et s'est épanché sur ce qu'il souhaiterait pour le groupe.

"J'adorerai faire quelque chose de plus dancehall. Je ne veux pas qu'on soit un groupe qui commence à être sur le déclin - vous ne nous avez jamais entendu sur du rap ou quelque chose comme ça. Je pense que ça pourrait être cool de voir comment cela affecterait le son. Au delà de ça, je pense que lorsque nous avons sorti notre second album From Under The Cork Tree qui a fait connaitre dans le monde entier, je pense que sur le troisième Infiny On High, nous avons décidé de changer notre son." déclara-t-il.

Le musicien ajoute qu'il a grandi en visitant la Jamaïque en compagnie de sa famille et que cela l'a inspiré à vouloir s'orienter vers le dancehall. Le groupe a également discuté ce qu'il pensait être la clé de leur longévité et pense qu'aussi ringard que cela puisse être, leur amitié est sans doute l'élément phare qui leur permet d'être encore en course. Pete Wentz continue en ajoutant également que les pauses que prend Fall Out Boy entre chaque album signifiait leur donner l'opportunité de revenir avec "un paysage sonore totalement différent".

Eh bien cela annonce du renouveau ! Rappelons que leur dernier album M.A.N.I.A sorti en janvier dernier a été salué par la critique et que la semaine dernière, le quatuor a dévoilé un EP surprise, Lake Effect Kid" composé de trois titres dont un provenant d'une démo datant de 2008 apparu sur CitizensFOB Mixtape : Welcome to the New Administration. Et juste pour le fun, on vous propose de visionner de nouveau le clip de Bishop Knife Trick !