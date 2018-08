Fall Out Boy : No Tears Left To Cry, la cover acoustique !

Avant d'entamer le Reading et le Leeds Festival, Fall Out Boy s'est arrêté au Sirius XM, station de radio, pour enregistrer une session acoustique, histoire de faire patienter leurs fans. La session inclue plusieurs titres de leur deuxième et sixième opus From Under the Cork Tree et American Beauty/American Psycho. Notamment Centuries, Sugar, W're Going Sown ou encore Uma Thurman. Mise à part leurs propres morceaux, Patrick Stump prend la guitare et nous offre alors une cover d'exception du titre No Tears Left To Cry d'Ariana Grande, présent sur son album Sweetener disponible dès le 17 août. A noter que le titre marque le retour triomphant de la chanteuse, après l'attentat du Manchester Arena qui l'a bien secouée.

Les gars prouvent donc qu'ils sont à l'aise à la fois sur leur morceaux mais aussi sur ceux des autres. Et quelle douce mélodie à nos oreilles ! On adore la voix si distincte de Patrick Stump et encore plus sur l'un des titres phares de cet été. Sinon, on sait désormais qu'il composera pour le nouveau film Alice Aux Pays Des Merveilles. Facile pour le chanteur qui s'est déjà illustré dans cet exercice. On se souvient de Gnome Alone, Lego : Batman ou encore Changeland.

Enfin bon, les gars sont bien imposés depuis leur retour avec l'album M.A.N.I.A et pour les chanceux qui assisteront au Reading et Leeds Festival, eh bien, on leur souhaite d'apprécier le show. En attendant, pour nous consoler, on peut toujours se mater le cultissime Thks For The Memories. Juste pour le fun. Enjoy !