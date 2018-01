Fall Out Boy : M A N I A est numéro dans les charts américains

On ne reviendra pas sur ce débat, on ne s'étendra pas non plus sur la différence de ton entre M A N I A, dernier album studio de Fall Out Boy et les premiers disques de la formation. Les fans purs et durs ont - à juste titre- eu du mal à s'y faire et évidemment, on aurait eu raison de trembler en imaginant le classement. Mais visiblement, les chiffres ont parlé, faisant mentir tous ceux qui ont descendu cet opus en flèche : M A N I A s'est hissé au sommet du Top Billboard, devenant ainsi le quatrième album sorti par le quartette à écoper de la première place.

S'il faut parler chiffres, alors vous serez ravis d'apprendre que près de 117 000 copies (traditionnelles) se sont vendues la première semaine de la sortie. Mieux, M A N I A a réalisé un meilleur score que ce qui était initialement prévu - en raison de la bande originale de The Greatest Showman, d'ores et déjà disponible. M A N I A succède donc à American Beauty/American Psycho, Save Rock 'n' Roll et Infinity on High qui, eux aussi, ont été sacrés numéro un aux Etats-Unis.