Fall Out Boy : Lake Effect Kid, l'EP qui fait honneur à Chicago dévoilé 

Les fans de la première heure le savent, Fall Out Boy et Chicago, c'est une grande histoire d'amour. Déjà à l'époque de Take This To Your Grave, le groupe tenait à mettre sa ville en lumière (avec Chicago is So Two Years Ago). et même si aujourd'hui, ils aiment jouer avec différenres villes d'Amérique ("You look so Seattle but You Feel so LA", chantent-ils dans Irresistible), les quatre américains n'en n'oublient pas leurs racines. Et justement, cette nuit, ils ont dévoilé Lake Effect Kid- un EP qui, clairement, est une déclaration d'amour adressée la ville de Chicago.

Ils l'ont annoncé hier sur les réseaux sociaux et il n'aura pas fallu longtemps pour que la presse spécialisée reprenne l'information. Maintenant, l'EP est là. Les fans de la première heure savent que Lake Effect Kid était - à la base- une démo dévoilée en 2008 qui servait la campagne de l'album Folie a Deux. Cette fameuse démo, incontournable chez les fans, n'était alors disponible que sur Youtube - de quoi fruster légèrement. Evoquant cet EP, Pete Wentz avait confirmé que les fans y trouveraient une version studio de Lake Effect Kid mais aussi d'autres morceaux (City in a Garden, Super Fade).

Et évidemment, le tout est disponible sur toutes les plateformes !