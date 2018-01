  Fall Out Boy jongle entre téléachat et nostalgie dans le clip de Wilson (Expensive Mistakes)

Patience, le nouvel album de Fall Out Boy arrive bientôt. M A N I A, déjà reporté, devrait arriver dans les bacs le 19 janvier prochain et fort heureusement, Fall Out Boy a comblé l'attente à coup de singles et de clips. On avait déjà eu un premier aperçu de ce que serait cet album avec Young and Menace et Champion avant d'avoir droit à The Last Of The Real Ones. Récemment, le groupe a continué d'attiser la curiosité avec HOLD ME TIGHT OR DON'T et à quelques jours de la sortie officielle de l'opus, voilà qu'ils nous offrent une rétrospective de leur carrière et de leurs clips passés. Avis aux nostalgiques !

Evidemment, il faut être un fervent fan de Fall Out Boy pour reconnaître les petits détails glissés dans le clip : la main coupée ? C'est une référence à la série The Blood Chronicles. Les lamas, on les a croisés dans le clip de Young and Menace (c'est même Brendon Urie qui s'y est collé). Le fameux mouton qui trône au milieu de la cover de Infinity on High est là aussi, comme le costume que portait Patrick Stump dans le clip de Dance Dance. Ce qui est génial avec ce clip, c'est qu'il aussi drôle qu'il a du sens. On s'explique : nombreux sont les fans qui ont reproché à Fall Out Boy d'avoir changé de style. Dans la vidéo de Wilson (Expensive Mistakes), il regardent en arrière tout en allant de l'avant (oui, c'est possible, la preuve). Ce que l'on veut dire, c'est que oui, il fut un temps, Fall Out Boy, c'était le rock insolent de Dance Dance et de Sugar We're Going Down. Aujourd'hui, la formation a évolué et à choisi (à juste titre) de ne pas se répéter. Où est le mal ?

Le verdict final tombera le 19 janvier, lorsque l'album sortira. En attendant, on vous laisse sur ces paroles signées Pete Wentz : "J'arrêterai de porter du noir le jour où ils feront une couleur plus sombre". Genius, comme on dit là-bas, aux US.