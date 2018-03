Fall Out Boy : Evening Out With Your Girlfriend fête ses 15 ans, retour sur leur carrière

25 mars 2003. Une bande venue de Chicago débarque sur la scène punk /rock américaine avec un premier opus incisif - Evening Out With Your Girlfriend. Fall Out Boy se fait connaître avec des morceaux comme Pretty In Punk, Calm Before The Storm ou encore Growing Up - en gros, des morceaux qui, pour les fans de la première heures sont devenus cultes. Parce que Fall Out Boy a vu sa popularité exploser avec Dance Dance et Sugar, We're Going Down (l'effet One Tree Hill, sûrement), ce premier essai est -bien souvent- oublié. On vous l'accorde, quand on connaît le groupe, quand on regarde sa carrière de plus près et surtout, quand on compare avec des hits comme Thnks Fr Th Mmrs ou This Ain't a Scene, ce n'est pas la même chose. Pour citer Rock Sound, "il n'est pas techniquement le meilleur". Mais il est de loin l'album le plus brut, le plus à vif et le plus impulsif jamais sorti par Fall Out Boy.

Avec près de 15 ans de carrière, on ne peut décemment pas passer en revue chaque album (on vous perdrait et nous aussi, on finirait par s'y perdre). Avec From Under The Cork Tree, Fall Out Boy a trouvé son son et surtout, son public. On les rattache à la scène émo (tout ça à cause de l'eye liner de Pete Wentz) et c'est à partir de là que le groupe sort véritablement du lot. On ne va pas se mentir : From Under The Cork Tree est tellement complexe, tellement bien écrit et surtout, tellement bien porté à l'écran (évidemment, on fait référence aux clips) qu'il se place loin devant les autres - aussi bons soient-ils. Pour Rock Sound, il sont d'ailleurs revenus sur le clip : "c'était la première fois qu'on avait un véritable clip pour l'un de nos albums", se souvient Patrick Stump. :

Après ça suivra Infinity On High, album qui accueillera Jay-Z (en personne). Les albums se suivent et ne se ressemblent pas : déjà avec Infinity, on a senti que le son changeait, que le groupe prenait une autre direction et que, peut-être, le son punk et énervé serait révolu. Il y a eu le hiatus puis, le retour avec Save Rock n Roll. En plus de l'excellent My Songs Know What You Did in the Dark, Fall Out Boy nous livre un photoshoot on ne peut plus clair. On l'a déjà dit mais on le répète, la symbolique du cliché qui les montre brûler les vinyles de leurs albums passés veut tout dire : Fall Out Boy renaît à ce moment -là. Comme un Phoenix. Coïncidence ? On ne croit pas.

Save Rock n Roll

Suivra American Beauty / American Psycho, suite logique de Save Rock N Roll. Il y a quelques mois, ils sont revenus avec M A N I A - un album qui aura divisé les fans. En 15 ans, Fall Out Boy est passé par tous les états, par tous les sons et par toutes les possibilités. Les choses ont bien changé depuis la sortie d'Evening Out With Your Girlfriend. Et ça, on pourra vraiment le mesurer lors de leur prochain passage en France (le 03 avril prochain au Zénith).