Fall Out Boy en concert au zénith, 3 raisons de les voir en live

Soyez prêts ! Ce soir, Patrick Stump, Pete Wentz, Andy Hurley et Joe Throman de Fall Out Boy investiront le Zénith de Paris. Venus dans la capitale pour défendre leur dernier opus M A N I A (qui d'ailleurs a été numéro un aux Etats-Unis), le groupe prépare un concert qui, nous en sommes sûrs, restera gravé. Et si vous hésitez encore, on a trois raisons d'y aller !

Trois ans plus tard

Le temps passe vite, mine de rien. La dernière fois que les Fall Out Boy sont passés par la capitale, c'était en 2015. Le groupe défendait American Beauty/ American Psycho, précédant opus avant M A N I A et surtout, ils jouaient à l'Olympia. Cette fois, ils s'offrent une salle deux fois plus grande et qu'en plus, ils connaissent bien : le Zénith de Paris. Après trois ans d'absence, on vous laisse imaginer la fête qu'ils préparent.

La setlitst parfaite

M A N I A est un bon album mais, on ne va pas se mentir, il a divisé beaucoup de fans. C'est nouveau, c'est différent alors évidemment, nombreux ont été déroutés. La bonne nouvelle pour les fans de la première heure, c'est que normalement, Fall Out Boy devrait proposer une setlist parfaitement équilibrée. Oui, il y aura des titres de M A N I A (comme Hold me tight or don't, Young and Menace ou encore Church) mais il y aura aussi nos bons vieux classiques : Sugar, We're Going Down, Thnks For Th Mmrs et, SATURDAY. Oui, Saturday va clore le show et on a hâte, tellement hâte.

L'ambiance

Si vous avez déjà assité à un concert de Fall Out Boy, alors vous savez que c'est un vértitable show. Le plus souvent, les fans de la première heures se mêlent aux plus jeunes et ça fait un bien fou de voir que même après 15 ans de carrière (oui, 15 ans), le groupe est toujours capable de rassembler autant.

Bonus - les petits cadeaux dispersés dans Paris

Sur les réseaux sociaux ce week-end, on a pu voir les équipes de Fall Out Boy (et même Pete Wentz en personne) cacher des T-shirts un peu partout dans Paris (mais aussi en Angleterre). Pâques oblige, les fans se sont mis à la recherche de ces petits cadeaux. Et, petit bonus, les fans anglais ont même pu trouver une version inédite de Young & Menace - maintenant disponible sur Youtube. Et ça, c'est une bonne façon de se mettre dans l'ambiance du concert !

Alors, vous y serez ?