Fall Out Boy de retour avec un nouvel album, une tournée et un clip (VIDEO)

Quand Fall Out Boy décide de revenir dans les charts, le groupe ne fait pas les choses à moitié. Le 27 avril, Patrick Stump a fêté son anniversaire d'une façon un peu particulière puisque c'est la date choisie par le groupe pour dévoilé MANIA, son nouvel album. Teasé depuis quelques jours dans les cinémas et sur la toile, l'opus est enfin devenu une réalité. Pour accompagner cette sortie prévue le 15 septembre prochain, la formation a même pensé à un nouveau single - Young and Menace. On préfère vous prévenir, c'est bien différent de leurs opus précédents.

Si l'on publie le côté légèrement barré de cette nouvelle vidéo (en même temps, après le cerf de Sugar We're Going Down, nous étions prêt à tout supporter), il faut reconnaître que Fall Out Boy sa pris une toute nouvelle direction. Après le rock incisif d'American Beauty/ American Psycho, ils ont (eux aussi) succombé à la folie de l'électro. Evidemment, ce n'est pas le genre de titre que l'on passerait dans un club, nous n'en sommes pas là. Mais clairement, le mélange de rock et d'électro fait de ce morceau un titre hybride, un titre qui marque une nouvelle ère pour Fall Out Boy. Ils promettent de nombreuses surprises avant la sortie de l'album alors avant de crier au scandale, mieux vaut attendre qu'ils en dévoilent plus.

C'est déroutant, certes, mais c'est aussi percutant. Fall Out Boy n'a jamais été le genre à se reposer sur ses lauriers et a toujours repoussé ses limites - on l'a vu avec la sortie d'un album de remixes de AB/AP. Alors pour MANIA, mieux vaut leur faire confiance. Notez qu'une tournée américaine a été programmée (elle débutera le 20 octobre prochain) et avec la chance, ils passeront par la France.