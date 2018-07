Fall Out Boy : Bishops Knife Trick, le nouveau clip complètement loufoque ! 

Le nouveau morceau de Fall Out Boy est sortie et avec lui, un clip à la mesure de leur créativité. On en attendait pas moins des garçons. Après tout, ils nous ont habitués à nous offrir des performances et des clips vidéos d'une certaine qualité. Aujourd'hui encore, ils continuent dans leur lancée. En témoigne Bishops Knife Trick, le dernier en date. Loufoque au plus haut point.

Mais attendez... Cela ne vous rappelle rien, par hasard ? Bah oui, on a bien remarqué la référence à Thnks For The Memories. Mais cette fois ci, adieu les singes bonjour les lamas ! Stump incarne là un réalisateur quelque peu sur les nerfs. Aigri le petit Patrick ? Mais non ! Diriger un duo de lamas est plutôt comique surtout quand rien ne se déroule comme prévu et qu'au bout du compte l'expression "jamais mieux servi que par soi même" n'aura jamais aussi bien prouvé son efficacité. Complètement paf paf ces gars de Fall Out Boy. On apprécie leur dérision et surtout leur dernier album M A N I A, sortie en janvier dernier. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'écouter, foncez car comme souvent, vous ne serez pas déçus.