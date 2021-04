Falcon et le Soldat de l'Hiver, un nouveau trailer annonce la suite de la saison (VIDEO)

Il y a quelques semaines, Falcon et le Soldat de l'Hiver débarquait sur Disney+. Succédant à l'excellente WandaVision, cette nouvelle série met en scène les compères de Captain América, Sam et Bucky. Si vous avez suivi le show depuis son arrivée sur la plateforme, alors vous savez qu'il nous emmène juste après le combat final qui prend place dans Avengers : Endgame. Tony Stark et Steeve Rodgers ne sont plus et de leur côté, Sam et Bucky se retrouvent (malgré eux) aux trousses d'une organisation terroriste dont le but ultime est de retrouver le "monde d'avant".

Falcon et le Soldat de l'Hiver

Alors qu'il ne reste que deux épisodes pour conclure cette saison, Disney vient de dévoiler un tout nouveau trailer qui, entre nous, s'annonce explosif. Voyez plutôt :

Au coeur de ces derniers épisodes, le sort du cultissime bouclier de Captain America qui, vous le voyez, à un nouveau propriétaire... Sam et Bucky parviendront-ils à s'en sortir ? Réponse sur Disney+ !