Fakear remixe Burning Bridges de Patrice, et c'est excellent !

Côté musique, Linking Park dévoile le clip de “Good Goodbye” hier, de quoi satisfaire bien des fans. Mais ce n’est pas fini pour ce week-end puisqu’on revient aujourd’hui avec un nouveau titre tout aussi plaisant, mais dans un autre registre. Il s’agit de “Burning Bridges” de Patrice, lequel a fait appel à Fakear pour remixer tout ça. Evidemment, le résultat est à la hauteur de nos espérances et on l’espère, de celles des fans. Quoi de plus logique, finalement, que deux voir ces deux artistes travailler ensemble ! On vous laisse découvrir le titre tout de suite et on vous retrouve juste après.

Sur son compte Facebook, Fakear se dit honoré d’avoir remixé ce titre, extrait de l’album Life’s Blood de l’Allemand. Pour ce qui est du clip, vous avez pu remarquer que l’on retrouve quelques plans de nature mais surtout Patrice lors de sa tournée. Et puisqu’on parle de tournée, sachez que Fakear sera lui aussi sur les routes bientôt, aux Etats-Unis. Il partagera d’ailleurs certaines dates avec Odesza ou Bonobo, de quoi réjouir les fans de l’autre côté de l’Atlantique. Sinon, dans les news musique de cette semaine, on a retrouvé Harry Styles, Julien Doré et U2, à ne pas manquer !