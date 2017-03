Fakear : Hinode, votre son #VirginFriday

Le vendredi vous avez rendez-vous sur Virgin Radio pour le #VirginFriday. Chaque semaine c'est la même routine, on met à l'honneur un son qu'on vous fait écouter toute la journée. Il peut s'agir d'une nouveauté toute fraîche comme la semaine dernière avec Back For More de Feder ou d'une pépite (peut-être) oubliée. Aujourd'hui c'est la deuxième option puisqu'on vous remet entre les oreilles Hinode de Fakear sorti en 2012 et présente sur la version deluxe de l'EP Morning in Japan. Un titre où l'on retrouve tout le savoir faire de Fakear, et son goût du voyage. Un morceau complètement planant qui va vous faire vous échapper de votre quotidien le temps de quatre petites minutes !

Fakear a publié en juin 2016 son premier album studio, Animal. Un opus qui a rencontré un joli succès. L'artiste est toujours sur scène en train de défendre ce projet. A noter qu'il sera d'ailleurs pour la première fois à l'affiche du festival Rock en Seine. Ce sera le samedi 26 août, aux côtés de PJ Harvey, The Kills et Peter Peter. Il sera aussi au Printemps de Bourges ( 21/04), à Ososphere ( 28/04), Caribana ( 09/06), et le Chien a Plumes ( 06/08). Mais pour le moment Hinode c'est sur Virgin Radio que ça se passe, et c'est toute la journée. Bonne écoute !