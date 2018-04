Fakear : Something Wonderful, un nouveau single dévoilé !

Le prochain album de Fakear, All Glows, sortira le 13 avril et annonce un nouveau kiff avec le prodige de l’électro. 2 ans après Animal, Fakear nous fait kiffer sur scène et son retour était très attendu ! Après avoir dévoilé un single Lost In Time produit avec Polo & Pan et Clément Bazin, Fakear tease la sortie de son prochain album avec un nouveau single. En ce moment on est sur des retours de plein d’artistes, Synapson, Boulevard des airs, et maintenant Fakear !

Pour ce nouveau single, Fakear a fait appel à la talentueuse Ana Zimmer et le résultat est top ! Something Wonderful, c’est du Fakear comme on aime, la voix de Ana Zimmer se pose parfaitement dessus, on aime ! Le titre s’écoute ici, et VirginRadio.Fr vous donne rendez-vous le 13 avril pour la sortie du nouvel album de Fakear !