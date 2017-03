Fakear dévoile les dessous de "La Lune Rousse" dans le dernier épisode de French Waves

Si certains le surnomment encore Mimie Mathy, le premier tube de Fakear La Lune Rousse en featuring avec Deva Premal est sorti y a près de trois ans maintenant et constitue le premier succès du jeune producteur caennais. Extrait de son EP Sauvage, le titre propose des mélodies envoûtantes inspirés de musiques du monde et proposait un nouveau genre d’électro à l'époque, dont la scène n’a fait que s’agrandir depuis. Approché par le projet French Waves, Fakear nous explique dans le dernier épisode de la websérie les dessous de ce morceau qu’il a composé alors qu’il n’était âgé que de 19 ans. Théo essaie d’enregistrer la plupart de ses sons, la guitare, le saxophone quand il y a en a, la batterie… et n’utilise que des effets digitaux très basiques. La Lune Rousse fait partie de ses titres qu’il a composé très rapidement, en quelques heures seulement. L'intégralité de l'épisode est à regarder ci-dessous :

À travers son site internet, une websérie, un documentaire et une tournée internationale, French Waves vous fait revivre la grande épopée de l’électro française, la French Touch que le monde entier nous envie. Un hommage lui sera rendu à travers tous ces canaux en suivant son histoire depuis les années 90 à nos jours. Fakear était évidemment invité à participer au projet et figure également dans le documentaire French Waves aux côtés de Jacques, Laurent Garnier, Breakbot, Rone ou encore Jean-Michel Jarre. Côté actu, l’artiste originaire de Caen sera à l’affiche de divers festivals cet été, dont Rock en Seine 2017 dont les premiers noms ont été dévoilés.