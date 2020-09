Fais pas ci, fais pas ça de retour sur nos écrans, le tournage de YOU recommence et une réunion pour Pretty Little Liars... Les news série de la semaine !

"Soyez patients, une réunion de Pretty Little Liars pourrait avoir lieue plus tôt que prévu. xoxo, A". Ce genre de messages ne vous rappelle rien ? C'est que vous ne faites pas partie des millions de téléspectateurs à avoir suivi les aventures de Spencer, Hanna, Aria, Emily et Alison pendant plus de sept ans. Diffusée entre 2010 et 2017 sur ABC, la série dramatique américaine aura pourtant tenu en haleine de nombreux fans grâce à son intrigue basée sur la mort d'une jeune adolescente aisée et sur la traque de ses meilleures amies par un corbeau. Inspiré des romans de Sara Shepard, le programme pourrait bien revenir sur nos écrans à travers un reboot. Une information qui circule depuis quelques temps auprès des cercles de fans mais qui a été brièvement évoquée à Lucy Hale (Arya) dans une récente interview…

En pleine promotion pour son long-métrage, Fantasy Island, la jeune actrice a été questionnée sur une éventuelle réunion du casting original. "Absolument, oui. Je pense que peut-être un peu plus de temps doit passer, mais j'adore cette série. J'adore ce personnage. J'adore ces gens. J'en ferais partie à 100%." s'est aussitôt enthousiasmée la comédienne. Une réponse dès plus optimiste qui laisse un bel espoir pour les mois (voire les années) à venir concernant un retour de nos héroïnes préférées sur nos écrans. Allez ! On y croit !

L'heure est à la reprise du côté des séries ! Alors qu'on vous annonçait il y a quelques jours le lancement de la production de You dans les semaines à venir, Netflix en a profité pour en faire de même avec une autre de ses séries à succès : Sex Education. Fortement retardée par la crise du coronavirus, la saison 3 du programme britannique devrait bel et bien débuter son tournage très prochainement. Un léger contre-temps qui devrait malheureusement empêcher la sortie de la suite des aventures des lycéens de Moordale en janvier 2021. En effet, il semblerait que le temps soit trop limité pour dévoiler le programme à cette date habituelle. Il faudra donc s'armer d'un peu de patience…

Pour l'heure, c'est un tout autre sujet qui a attiré l'attention des fans de la série ! Comme l'annonce The Sun, la production de Sex Education vient de recruter Jemima Kirke -qui incarnait Jessa Johansson dans la série Girls- pour interpréter le rôle de la nouvelle principale de Moordale, autrefois occupé par Monsieur Groff, le père d'Adam. "L'arrivée d'une femme sexy en tant que cheffe fera sensation chez des élèves qui sont plus habitués à un homme d'âge moyen sévère qui dirige la série. Mais elle se révélera être une figure formidable et s'ajoutera à un casting déjà rempli de rôles féminins forts." précise le journal britannique. Une nouvelle plutôt surprenante mais qui devrait ajouter encore un peu plus de piment à cette nouvelle saison du programme !

Les familles Lepic et Bouley vont ont manquées ? Cette information devrait vous ravir ! En effet, France 2 vient d'annoncer officiellement les retrouvailles du casting iconique de Fais pas ci, fais pas ça lors d'un épisode spécial. Devenue l'un des programmes phares de la deuxième chaîne depuis son lancement en 2007 et ce, jusqu'à son ultime épisode en 2017, la série aux neuf saisons suivait le quotidien de deux familles voisines et totalement opposées. Une idée de Anne Giafferi et Thierry Bizot qui avait alors séduit des millions de téléspectateurs chaque semaine.

Trois ans après l'arrêt définitif de la série, les comptes officiels de Fais pas ci, fais pas ça viennent d'officialiser le lancement du tournage d'un épisode spécial Noël. Si aucune date n'a encore été annoncée pour le moment, il semblerait que l'épisode d'1h40, intitulé "Y aura-t-il Noël à Noël ?", se focalise sur l'histoire des Lepic qui préfèrent fêter Noël à Las Vegas pour assister au concert de Céline Dion tandis que les Bouley souhaitent célébrer de manière sobre, altruiste et écolo (comme d'habitude) leurs fêtes de fin d'année. Autant dire que l'on peut s'attendre à des rires et des péripéties à foison...

La crise du coronavirus aura interrompu les tournage de la quasi totalité des programmes à travers le monde ! Parmi les séries phares de Netflix, YOU n'avait malheureusement pas pu échapper à ce "léger" contre-temps. Toutefois, alors que les studios reprennent peu à peu du poil de la bête, il semblerait que le show de Penn Badgley soit également sur le point de débuter le tournage de la saison 3. En effet, selon le blogueur Daniel Ritchman, la production devrait reprendre dès le mois de novembre prochain. Un retour qui devrait se faire dans le strict respect des règles sanitaires et sous réserve que la COVID-19 ne ressurgisse pas dans les mois à venir. Avec une fin de tournage prévue, normalement, pour avril 2021, la diffusion devrait donc pouvoir être envisagée pour la fin 2021. On croise les doigts.

Pour rappel, la saison 2 de la série à succès avait été révélée en janvier dernier. Elle trace la nouvelle vie du personnage principal à Los Angeles où il se découvre de nouvelles cibles. Et même si certaines critiques n'ont pas été tendres avec le programme du géant américain, les fans continuent de suivre les aventures de ce anti-héros. Une sorte de plaisir coupable qui s'avère finalement assez addictif. Serez-vous devant votre écran pour la troisième partie ? Nous oui !