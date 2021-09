Faire votre propre pâte à tartiner ça vous dit ? On a la recette !

Nutella, Bonne Maman, Michel et Augustin... l'on ne compte plus le nombre de pâte à tartiner proposées. Et justement, si vous êtes du genre à ne pas savoir choisir, on a peut-être trouvé une solution : et si vous la prépariez vous-même ? Prenez des notes, voici la recette !

200g de chocolat en tablette

125g de noisette en poudre

170g de lait concentré

3 c. à soupe de sucre glace

10 cl de lait

75g de beurre demi-sel

D'abord, faites fondre le chocolat noir avec le lait concentré sucré tout en remuant dans une casserole à feu doux (veillez à remuer en continu de façon à ce que cela ne colle pas au fond). Une fois le tout fondu, ajoutez le lait, le beurre, le sucre glace (toujours en remuant). Laissez le tout se lier et baissez le feu (voire retirer carrément la casserole). Ensuite, à l'aide d'un mixeur, mélanger la poudre de noisette jusqu'à l'obtention d'une pâte.

Faites votre pâte à tartiner !

Après cela, remettez votre mélange sur le feu pendant deux minutes, le temps d'ajouter votre pâte de noisette. Une fois que votre pâte est bien lisse, retirez du feu. Pour lisser encore plus, vous pouvez repasser votre pâte au mixeur. Versez dans un pot, laissez refroidir et le tour est joué !

Bonne dégustation !