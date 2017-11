Faire du sport nu dans une salle de sport à Paris, c'est désormais possible !

A l'heure où tout le monde se met au sport, nombreuses sont les salles qui ouvrent leurs portes. Prendre soin de soi et de son corps est devenu une priorité pour bon nombre de français alors évidemment, certains se ruent sur les abonnements en salle de sport. Et des salles, on en trouve partout - littéralement à tous les coins de rue. Par contre, il y en a une dans le 12 ème arrondissement de Paris qui devrait capter l'attention de tous. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle offre un créneau à l'association Naturiste de Paris. Traduction, elle donne la possibilité de faire du sport nu !

Ainsi, la salle de sport de la piscine Roger Le Gall a mis un créneau à disposition de l'Association : de 21h à 23h, les naturistes peuvent pratiquer la musculation ou faire leur séance quotidienne de sport sans s'encombrer de vêtements. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pratique n'est pas nouvelle : ces créneaux ont été mis en place il y a plus de 10 ans. L'idée "vient d'une opportunité proposée par la ville", explique l'ANP dans les colonnes de l'Equipe. Seules 19 personnes par soirée sont autorisée à s'entraîner (pour des raisons de sécurité en cas d'incendie) mais près de 400 abonnés peuvent s'y rendre cinq fois par semaine. Pendant que certains choisissent leurs vêtements pour aller draguer en salle de sport, certains s'en passent et visiblement, ça fonctionne.