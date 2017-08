Un concept pour le moins original ! Grâce à Olivier Baptiste, un entrepreneur de pompes funèbres de Breteuil (Oise), on peut désormais faire disperses ses cendres dans l'atmosphère. Grâce à un ballon gonflé à l’hélium biodégradable, les cendres recueillies après crémation peuvent s'envoler dans l'espace pour 2000 à 2500 euros. Olivier Baptiste explique au Courrier Picard : "Les cendres, qui pèsent environ 3 kg, se trouvent à l’intérieur du ballon, que l’on gonfle puis que l’on retient par un filet à l’extérieur. Avant le lâcher, on profite d’un moment pour se recueillir avec la famille. Puis, celle-ci coupe le lien qui retient le ballon, qui s’envole à 30 ou 40 kilomètres au-dessus du sol." Pour info, un premier album a aussi été enregistré dans l'espace.

Un concept possible à plusieurs conditions. Il faut tout d'abord obtenir l’autorisation de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) et de la Préfecture pour faire décoller le ballon. Ensuite, il faut indiquer à la mairie le lieu final de dispersion des cendres. Olivier Baptiste a donc recours aux services de géolocalisation et à du matériel d'une société américaine qui permettent de calculer la trajectoire du ballon et le lieu précis où arriveront les cendres. Un concept qui plaît déjà à une quinzaine de personnes ! Il faudra juste débourser entre 2000 et 2500 euros pour s'envoler après sa mort dans l'espace, où Metallica aimerait bien jouer.