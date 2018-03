Facebook et un peu d'astro dans le Top Insolite de la semaine

Vous le savez, chez Virgin Radio, on aime vous trouver des news insolites - histoire d'alimenter vos conversations à la machine à café (parce que non, il n'y a pas que la météo et les oiseaux dans la vie). Au programme cette semaine, la liste des signes astro les plus gentils (et les plus méchants), les femmes et l'adultère, le scandale de Facebook et quelques autres petites choses... surprise !

Alors, votre signe est-il gentil ou méchant ?

Suite au scandale de Facebook, faut-il quitter le réseau social ?

Les femmes seraient prêtes à tromper leur conjoint si...

Quelles sont les preuves d'amour les plus attendues par les femmes ?

Ces signes qui prouvent que l'on est adulte

Les pays où l'on fait le plus l'amour sont...

