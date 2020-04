Evanescence dévoile Wasted on You, premier titre de son nouvel album (VIDEO)

Avec The Bitter Truth, leur nouvel album, Evanescence marque son grand retour et surtout son premier projet inédit en neuf ans ! Véritable phénomène dans les années 2000, le groupe de heavy metal originaire de l'Arkansas n'aura jamais vraiment réussi à revenir en tête des charts. Un cheminement qui ne leur aura pas empêché de mener une belle carrière avec de nombreuses tournées et plusieurs albums. Cette année, Amy Lee, Jen Majura, Tim McCord, Will Hunt et Troy McLawhorn devaient donc faire leur grand retour sur le devant de la scène avec un concert à l'AccorHotels Arena à Paris et un nouvel opus. Des projets qui ont été modifiés par la crise sanitaire actuelle mais qui n'ont pas empêché les interprètes de Bring Me To Life de dévoiler le titre Wasted on You, dont le clip a été tourné depuis les habitations respectives des membres du groupe.

"Nous avons enregistré cette chanson jusqu’à ce que nous ne puissions plus aller en studio, et nous l’avons terminée à distance par le biais du partage de fichiers et des appels téléphoniques. Nous avons ajusté le mix, ajouté des voix de fond, créé la vidéo et la pochette de l’album, tout ça, depuis chez nous. C’est comme de l’eau dans le désert pour moi, c’est ma lumière dans ces temps sombres. Nous écrivons encore et il nous reste beaucoup de travail à faire sur cet album. Cependant, cette fois nous voulons sortir les chansons individuellement, au fur et à mesure de leur création, pour vivre davantage le moment présent avec nos fans." explique Amy Lee lors d'une récente interview. Une annonce symbolique pour le groupe qui fait son grand retour et annonce ainsi une nouvelle manière de travailler et de dévoiler ses nouveaux projets. On à hâte d'entendre la suite !