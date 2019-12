Eurythmics interprète Sweet Dreams pour la première fois en 5 ans (VIDEO)

Mercredi 9 décembre, Sting et son épouse Trudie Styler organisaient la 30e édition de leur concert caritatif pour la Rainforest Foundation au Beacon Theater de New York. Un événement unique auquel ont eu la chance d'assister quelques privilégiés. Au programme ? Les prestations d'artistes incroyables tels que Bruce Springsteen, Sting (évidemment), James Taylor, John Mellencamp, Debbie Harry ou encore Shaggy. Autant de grands noms qui ont pourtant été légèrement évincé par les retrouvailles de Annie Lenox et Dave Stewart du célèbre duo Eurythmics.

Voilà 5 ans que ces derniers ne s'étaient pas produit sur la même scène ! Et même si les deux artistes d'Eurythmics n'ont interprété que trois chansons, il n'en fallait pas plus aux internautes pour créer le buzz. Bien évidemment, c'est leur tube Sweet Dreams (Are Made of This), sorti en 1983, qui a littéralement soulevé le public présent dans la grosse pomme. Un hit planétaire à l'origine de leur énorme succès à l'époque. "Dave et moi voulions vous remercier du fond du coeur de nous avoir invité à chanter ce soir" a confié Lennox, 64 ans, avant de se livrer à une prestation mémorable aux côtés de son ami Dave Stewart, 67 ans.