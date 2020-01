Eurovision : Tom Leeb va représenter la France en 2020 !

Une gueule d'ange et un patronyme célèbre : Tom Leeb est le fils de Michel, humoriste connu et reconnu en France depuis plus de 30 ans. Et si ce dernier n'a pas vraiment souhaité suivre les traces de son père en tant qu'humoriste, c'est sur scène, comme lui, qu'il espère briller. Mais avec le chant et la musique. En effet, âgée d'une trentaine d'années, le jeune artiste vient d'être nommé représentant de la France à l'Eurovision 2020. Choisi par France Télévisions il y a seulement quelques jours, le jeune homme a déjà un album à son actif, Recollection, sorti en octobre 2019 ainsi qu'un EP éponyme datant de 2018.

Comédien depuis son plus jeune âge, on a notamment pu apercevoir Tom Leeb dans Sous le Soleil ou encore Section de Recherches. Véritable touche à tout, l'artiste s'est également essayé à l'humour (passage obligé on a envie de dire) et a même fait les premières parties de Gad Elmaleh. Toutefois, c'est probablement la musique qui lui va le mieux. Un succès naissant qui s'est également joué sur YouTube où le chanteur cumule déjà plusieurs centaines de milliers de vues. On jette un coup d’œil !