Eurovision 2019 : Madonna rate sa performance, Twitter se lâche 

C'était l'évènement ce week-end : l'Eurovision avait lieu à Tel-Aviv, avec son lot de prestations impressionnantes. Et justement, tout le monde attendait la performance de Madonna : la pop star est de retour avec un nouvel album (Madam X) et avant de se lancer dans une tournée intimiste, elle a choisi de se produire sur la scène de l'Eurovision - comme Justin Timberlake l'avait fait avant elle. Sur scène, la star a joué deux morceaux - dont Like a Prayer. Voyez plutôt :

La performance de Madonna

Madonna lance la reconstruction de Notre Dame. #Eurovision pic.twitter.com/inI9IqZTmC — Super Zappeur (@superzappeur) 18 mai 2019

Twitter va être un océan de larmes cette semaine :- La France n’a pas gagné à l’Eurovision- Madonna à fait une prestation épouvantable - Dernier épisode de GOT qui va je pense créer du ouin ouin pic.twitter.com/95qSjN9EKj — Toutma ???? (@toutma) 19 mai 2019

Vu la prestation d'hier,J'ai une pensée pour ceux qui vont se battre et dépenser une fortune pour aller écouter #Madonna au Grand Rex.J'espère pour vous qu'elle sera en playback !!! — Mykha V. ???????? ???????? ????️‍???? (@Mykha_v) 19 mai 2019

Future - Quavo

Sur Twitter, les internautes ne se sont pas gênés pour soulever que la popstar chantait faux... sur le morceau Future (avec Quavo), l'autotune a (un peu) sauvé les meubles. Mais évidemment, nombreux ont été déçus par la performance de la chanteuse.