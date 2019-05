Eurovision 2019 : La France arrive 13ème, retour sur la performance de Bilal Hassani (VIDEO)

Quoi qu'on en dise, l'Eurovision reste un tremplin pour les artistes. On se souvient de la performance d'Amir qui, franchement, avait redonné ses lettres de noblesse à la France et ce, même s'il n'avait pas fini sur le podium. Samedi, c'est Bilal Hassani qui se jetait dans l'arène pour défendre le drapeau. Le chanteur a interprété Roi, composé avec Madame Monsieur qui, eux, avaient défendu nos couleurs l'an passé. Si de nombreux sondages le plaçait en troisième position avant la compétition, Bilal Hassani a atteint la quatorzième place. Tout de suite, revivez sa performance :

Bilal Hassani qui a récolté 105 points et s’est classé donc 14e en finale de l’Eurovision. Mais, sa performance a fait impression et c'est là le plus important. Loin d'être déçu, le chanteur portait un message d'acception de soi et, soyons franc, c'est justement ce qu'il nous faut dans un monde comme celui-ci.