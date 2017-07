C'est reparti pour un tour ! Plus de deux mois après la victoire méritée de Salvador Sobral et son titre envoûtant "Amar Pelos Dois" (même si on était forcément derrière Alma qui représentait la France avec son "Requiem"), le concours de l'Eurovision va reprendre du service en 2018 avec une nouvelle salve de candidats. Quels pays s'affronteront cette fois à Lisbonne ? Qui sortira grand gagnant de la prochaine édition et succèdera ainsi à Salvador Sobral ? Qui aura l'honneur de représenter la France ? Tant de questions qui trouveront leurs réponses dans les prochains mois... Mais aujourd'hui ce sont les dates officielles et le lieu de la 63 ème édition qui viennent d'être communiqués par les organisateurs du concours. Découvrez tout ça juste en dessous !

L'année prochaine, les demi-finales du concours de chant se dérouleront les 8 et 10 mai, avant de terminer en beauté avec une finale pour le 12 mai 2018. Notez bien ces dates dans vos agendas ! La 63 ème édition de l'Eurovision se déroulera bien sûr à Lisbonne, et plus précisément à l'intérieur de la gigantesque MEO Arena pouvant accueillir environ 20 000 spectateurs. Voilà pour les premières infos officielles de la compétition ! Si on ignore encore qui représentera la France pour l'Eurovision 2018, on aurait bien vu le nouveau boys band PrettyMuch et son tube "Would You Mind" rejoindre les candidats... Sauf que les membres sont Américains, donc impossible pour eux de participer !