Eurovision 2017 : Tous derrière Alma ce samedi 13 mai !

Il y a trois mois on découvrait le joli minois d'Alma, la toute nouvelle représentante de la France pour le 62ème coucours de l'Eurovision. Un événement auquel s'associe Virgin Radio et que vous pourrez suivre dès 20h50 samedi 13 mai sur France 2. La jeune femme de 28 ans portera les couleurs de la France avec le titre Requiem dont vous devez déjà connaître les paroles par cœur, surtout si vous comptez être derrière votre écran samedi en bon supporter français ! Si on espère évidemment que la chanteuse remportera l'Eurovision, si elle fait aussi bien que son prédécesseur Amir l'an dernier, qui s'était classé 6ème, ce sera déjà une belle victoire !

Le premier album d'Alma, Ma Peau aime, est sortie le 5 mai dernier. Un très bon classement ou une victoire à l'Eurovision pourrait bien propulser la jeune femme très haut dans les charts. A l'image d'un Amir qui connait une superbe carrière depuis son passage à l'Eurovision ! La proximité entre les deux chanteurs est d'ailleurs bien réelle, Alma ayant assuré la première partie de plusieurs dates de concerts d'Amir en 2017. On croise les doigts bien forts pour que ce passage de témoin soit gagnant ce samedi 13 mai !