Comme Amir, Alma est solaire, talentueuse et créative. C'est elle qui, cette année, a eu la lourde tâche de représenter la France à l'Eurovision. Si vous avez suivi cette grande soirée, alors vous savez qu'elle est la dernière candidate à s'être jetée dans l'arène. Avant elle, tous les candidats ont défilé, se surpassant à chaque représentation. Même les anglais se sont plutôt bien défendus, c'est dire ! Après une compétition acharnée, Alma écopera de la 12 ème place tandis que le Portugal remportera la compétition . Visiblement, ils ont un bon karma : d'abord l'Euro de foot et ensuite, l'Eurovision ?

Evidemment, la déception est là. Finir 12 ème, ce n'est absolument pas compatible avec le talent d'Alma. Requiem était un bon choix et la chanteuse, elle, n'a pas démérité. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que comme Amir, elle a redoré le blason de la France. On ne va pas se mentir, il fut un temps ou même la douzième place était un doux rêve. Alors oui, on aurait voulu faire bien mieux. Mais on peut déjà se vanter d'avoir eu une candidate douée et charismatique pour nous défendre. Alma se dit "déçue" mais "heureuse" et quelque part, on le comprend. Mais il faut voir le positif : comme Amir, Alma peut maintenant se consacrer à sa carrière et à son album.

Une très honorable 12ème place à mon amie @almaofficiel qui nous a tous rendu fier et c'est tout ce qui compte ! ???????? #Eurovision #Requiem — Amir (@Amir_Off) 13 mai 2017

3. Moldavie

2. Bulgarie

1. Portugal

Rendez-vous l'an prochain !