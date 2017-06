EuropaVox Festival : Ca commence jeudi 29 juin avec Virgin Radio !

La saison des Festivals se lance vraiment cette semaine avec pas moins de 3 gros festivals dont l’EuropaVox avec Virgin Radio ! Du 29 juin au 2 juillet Clermont-Ferrand vivra au rythme de la musique de ce très beau festival avec une programmation plus qu’alléchante, voyez plutôt ! Archive, Manu Chao, Boys Noize, -M-, Deluxe, Chinese Man, Agnes Obel, si vous êtes de la partie, vous allez kiffer la vibes ! VirginRadio.Fr en sera, bien évidemment et l’on vous fera vivre l’EuropaVox comme si vous y étiez les amis ! D’ailleurs, si vous souhaitez vous tenir au courant de tous les festivals de cet été dont Virgin Radio est partenaire, les plus grands bien sûr, notre Carte des Festivals vous attend ainsi que notre dossier spécial Festivals 2017 !

VirginRadio.Fr vous donne rendez-vous du 29 juin au 2 juillet pour l’EuropaVox en direct de Clermont-Ferrand avec Virgin Radio ! Restez branchés sur nos Réseaux Sociaux, on vous fait vivre ce festival comme si vous y étiez !