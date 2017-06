Europavox 2017 : Gagnez vos séjours pour le festival en écoutant Virgin Radio

Europavox, c’est l’un des premiers rendez-vous musicaux de l’été. Le festival à Clermont-Ferrand aura lieu du 29 juin au 2 juillet prochains et vous propose une programmation pop, rock et électro à la pointe de l’actu. À l’affiche on retrouvera notamment l’un des meilleurs artistes live au monde Manu Chao La Venture, le maestro -M- qui est de retour avec l’ambitieux projet Lamomali, les inimitables rockeurs d’Archive, l’électro swing déjantée de Deluxe, le showman allemand Boys Noize et près de 50 artistes venus de l’Europe entière qui se produiront sur les cinq scènes de l’événement. Prêts à vivre quatre jours aux rythmes de la musique, la fête et la convivialité ? Bonne nouvelle si vous n’avez pas encore pris vos places, Virgin Radio vous fait gagner vos séjours pour assister à Europavox 2017 !

