Europavox 2017 : 23 nouveaux noms s'ajoutent à la programmation

L’édition 2017 d’Europavox se fera une nouvelle fois en partenariat avec Virgin Radio et vous aurez tout intérêt d’être à Clermont-Ferrand du 29 juin au 2 juillet prochains. Le festival vous propose encore une fois une affiche très éclectique entre grosses têtes d’affiche et découvertes musicales de groupes issus de toute l’Europe. En tout 20 pays seront représentés ! Archive, J.Bernardt, Agnes Obel, Puppetmastaz, Deluxe, Stray Dogg, Chinese Man, Lamomali de M, Boys Noize, Shame, Super Parquet, Frustration et Manu Chao ont déjà été annoncés à la programmation et aujourd’hui ce ne sont pas moins de 23 nouveaux noms qui viennent de s’y ajouter. Découvrez ces artistes rock, pop, chanson, hip-hop, électro choisis parmi plus de 2000 propositions !

Wandl, Adna, After Marianne, Stray Dogg, We Bless This Mess, Noëp, Moonlight Breakfast, St Tropez, Bandmaster, BA., Michael Kiwanuka, Témé Tan, DBFC, Cleveland, Europakids : Soul Béton, The Noise Figures, The Excitements, Fanfare Rockbox, Bearoid, Kiol, John Grvy, Le Roi Angus, Them Moose Rush… Ils seront tous sur les différentes scènes du festival Europavox 2017 du 29 juin au 2 juillet prochains. Accédez à la billetterie par ici, et on vous conseille de faire vite, les places partent à vitesse grand V !