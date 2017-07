Europa Park : Gagnez votre séjour avec Virgin Radio !

Virgin Radio vous offre toute la semaine deux jours de rêve dans le meilleur parc de loisirs au monde, Europa-Park ! Découvrez sa nouvelle grande attraction 2017 : « Voletarium », le plus grand flying Theater d’Europe ! Vivez des aventures inédites et profitez de plus de 100 attractions et spectacles, dont 13 grands huit, et d’un hébergement de qualité en hôtels 4*, pour un séjour inoubliable !

Du 3 au 9 juillet, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez votre sejour à Europa-Park avec Virgin Radio ! Comment participer ? C’est facile, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement ! Bonne chance à tous les amis !