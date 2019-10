Euromillions : Et vous, vous feriez quoi avec 190 millions d'euros ?

Mardi 8 octobre, dans la soirée, un français pourrait bien devenir le plus grand gagnant du loto de toute l'histoire du pays ! En effet, ce sont plus de 190 millions d'euros qui sont mis en jeu par la Française des Jeux. Et s'ils sont remportés par l'un des millions de joueurs, ce sera une première puisque le record actuel n'est "que" de 160 millions d'euros. Des sommes totalement pharaoniques pour le commun des mortels qui n'ont pas manqué de faire parler l'équipe du Virgin Tonic ce matin. Visiblement perturbés par un tel gain, Camille Combal, Nico, Clément, Ginger et Mélanie se sont demandés ce qu'ils feraient de tous ces millions...

Car si l'ont rêve tous de remporter une telle somme au loto, un énorme fossé subsiste entre l'imagination et la réalité. Est-ce que j'arrête de travailler ? À qui dois-je donner de l'argent ? Qu'est-ce que je m'achèterai en premier ? Autant de questions qui nous font parler et qui alimentent nos fantasmes. Pourtant, ce rêve pourrait bien devenir réalité ce soir. Il ne reste plus qu'à préparer la liste des personnes bénéficiaires de votre future fortune... Famille ? Amis ? Collègues de boulot ? Réfléchissez bien !