Eugénie : Vents contraires, son nouveau single dévoilé 

Il y a quelques mois Eugénie dévoilait une nouvelle chanson, et surtout un nouveau clip, intitulé Sur La Mer mais le nouveau "vrai" single de la jeune femme, après le succès de Puis Danse, s'appelle Vents contraires. Un titre où la chanteuse continue à tracer son chemin où la variété se mêle délicatement à l'électro. Simple et efficace, Vents contraires annonce un album électro pop convaincant servi par une artiste complète, à la fois auteur et compositeur. Cette petite nouvelle de la scène française et donc à suivre de très près ! La bonne nouvelle c'est que vous allez pouvoir la découvrir très prochainement sur scène.

Eugénie entame une petite tournée jusqu'à la fin de l'année. La jeune femme assure les premières parties de Tal (03/10) à Paris, Elephanz (08/11) à Toulouse Arcadian (15/11) à Lyon, Mai Lan (02/12) à Cherbourg et Broken Back ( 09/12) à Palaiseau. Elle sera également seule en scène pour une date très attendue au Café de la Danse (08/12) à Paris, ainsi qu'à Grenoble (16/11), la Roche sur Yon (18/11), Rennes (07/12) et Nantes (13/12). Réservez vos places sans plus attendre !