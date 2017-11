Eugénie : Vents contraires, la chanteuse s'échappe dans un clip ensoleillé 

Près de deux mois après dévoilé le mélancolique Vents Contraires, Eugénie révèle au grand jour un clip pour accompagner ce nouveau single. Une vidéo qui sent bon l'été et dans laquelle la chanteuse s'enfuit en solitaire. Un clip léger et pétillant à l'image de la chanson qu'il illustre, et de son interprète. A 22 ans, Eugénie s'annonce comme l'un des espoirs de la scène électro pop française. Après l’hypnotisant Puis Danse, Eugénie continue à se faire un nom doucement mais sûrement. De quoi nous donner très hâte de découvrir son premier EP qui ne saurait tarder. En attendant la suite, profiter des rayons de soleil distillés par le clip de Vents Contraires !

Eugénie sera à l'affiche des Bars en Transe le 7 décembre et sur la scène intimiste du Café de la Danse le 8 décembre à Paris. La billetterie est ouverte, ne tardez pas à prendre vos places !