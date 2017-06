Eugénie : Sur La Mer, son nouveau clip dévoilé

Eugénie c'est la nouvelle voix de l'électro pop française qu'on a découvert qu'il y a quelques mois avec le titre Puis Danse. A 22 ans, la jeune femme sortira bientôt son premier EP, et se fait remarquer par des chansons interprétées en français, ce qui est assez rare dans le monde de l'électro à la française. Bonne pioche pour la chanteuse, ça ne la rend que plus originale ! En début de semaine Eugénie partageait sur Twitter un cliché où l'on pouvait l'apercevoir en robe légère sur une terrasse au soleil couchant, la légende "une surprise arrive bientôt" et bien vous pouvez découvrir cette jolie surprise dans le player ci-dessous !

Eugénie dévoile donc un nouveau single, Sur La Mer, accompagnée d'un clip. La voix cristalline d'Eugénie fait encore des merveilles sur cette chanson et le clip est aussi charmant que le morceau ! Pas de trace du monde marin, Eugénie préfère danser sur une terrasse au soleil couchant, il n'y avait pas mieux pour accompagner l'effet hypnotique de la mélodie.