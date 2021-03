Etre payé pour regarder Friends, la vie sexuelle des propriétaires de chats... le top insolite de la semaine

Vous avez manqué le meilleur de l'insolite ? Pas de panique, on a ce qu'il faut !

Etre payé pour regarder Friends

Non, nous vous ne rêvez pas ! Vous pouvez être payé(e) pour regarder Friends et ce moment, on en aurait bien besoin.

Hôpital, si les gens savaient - le livre à ne pas manquer

C'est LE livre qu'il ne faut pas manquer. Cette semaine, Clément nous a présenté Hôpital, si les gens savaient - ouvrage signé Nora Sahara.

Les propriétaires de chats auraient une vie sexuelle plus épicée

Vous n'êtes pas obligé(e) de nous croire mais il semblerait que les propriétaires de chats aient une vie sexuelle plus osée que les autres... et c'est la science qui le dit.

Vous avez un chat ? Cette info est pour vous !

Ikea lance un manteau 3 en 1

Avis aux fans de randonnée ! Ikea lance un manteau 3 en 1 : couverture, manteau ou coussin, cet objet vous suivra partout !

Mais pourquoi les cordons bleus s'appellent-ils ainsi ?

Vous vous posiez la question ? Eh bien, sachez que Clément a la réponse.

