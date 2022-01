Etre ami(e) avec son ex, The Weeknd avec Angelina Jolie... le top insolite de la semaine

Comme chaque semaine, toutes les news WTF qui vous feront briller en société ou bien, à la machine à café sont à retrouver ci-dessous. Au programme, une étude sur les ex qui restent amis, une couette magique, The Weeknd et Angelina Jolie en couple... bref, tout ce qu'il ne fallait pas manquer.

Si vous êtes ami(e) avec votre ex alors... vous êtes psychopathe

On ne le dira jamais assez, rester pote avec son ex n'est pas toujours une bonne idée... pour preuve, selon une étude, ceux qui y parviennent (ou l'envisagent) seraient presque psychopathes...

The Weeknd et Angelina Jolie en couple

Une chanson publiée sur le nouvel album de The Weeknd confirmerait son couple avec Angelina Jolie... on vous laisse vous faire votre propre idée.

Angelina Jolie et The Weeknd en couple ?

Une couette qui va changer vos nuits

Imaginez une couette qui réchaufferait vos pieds gelés en hiver... vous en rêviez ? Une entreprise française l'a fait !

La couette magique existe !

Deux policiers virés pour avoir joué à Pokemon Go en service

Deux policiers de Los Angeles ont été virés pour... avoir joué à Pokemon Go en service.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news insolites !