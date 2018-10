Etienne Daho, Bon Iver, Mac DeMarco, CHVRCHES... présents pour le Pitchfork Music Festival Paris 2018 !

La huitième édition du Pitchfork Music Festival Paris aura lieu du 1 au 3 novembre 2018 à la Grande Halle de la Villette et c'est l'un des rendez-vous automnal à ne pas louper.

Pour ceux qui ne connaissent pas, sachez que le festival existe depuis 2011 et propose chaque année une programmation pointue et ambitieuse pour offrir au public, le meilleur de la musique indé internationale. Mais alors, que nous réserve-t-il pour sa huitième édition ? Trois jours de festivités aux sons novateurs et éclectiques pour découvrir et redécouvrir des artistes de talents. On parle notamment de Bon Iver, Etienne Daho, Mac DeMarco, CHVRCHES, Daniel Avery ou encore le compatriote de Kygo, Boy Pablo.

Des artistes de tailles pour une programmation complète et surtout pour un festival qui se veut indépendant et audacieux. Le rendez-vous est pris alors, amoureux de musique atypique et novatrice, soyez présents les 1, 2 et 3 novembre à la Grande Halle de la Villette pour le Pitchfork Music Festival Paris.