Et si vous aviez gagné 2,5 millions d'euros ?

Vous vivez dans la Meuse ? Vous êtes du genre à jouer à l'Euromillions ? Alors ce qui va suivre est pour vous. Vous vous souvenez de la super cagnotte de 190 millions d'euros mise en jeu le 4 octobre par la Française des jeux ? Eh bien, sachez que la FDJ recherche toujours un gagnant ou une gagnante...! Tenez-vous bien, il (ou elle) a gagné 2,5 millions d'euros !

Et si vous aviez gagné ?

Le ticket a été joué dans un bar tabac de Bar-le-Duc. Attention, la date limite pour récupérer les gains approche ! Vous avez jusqu'au 3 décembre. Pour retrouver son gagnant (ou sa gagnante), la FDJ a exceptionnellement publié la combinaison du billet gagnant (6, 9, 35, 41 et 44, et les étoiles 6 et 9)... Alors, est-ce vous ?!