Et si Rihanna préparait un film avec Donald Glover ? 

Nope, Rihanna ne s'arrête jamais. Alors que la chanteuse travaille sur son prochain album (qui d'ailleurs pourrait bien être scindé en deux parties bien distinctes), quelques rumeurs la voudrait en train de tourner un nouveau film avec, tenez-vous bien, Donald Glover. Sur quoi se fondent les rumeurs ? Eh bien, sur des photos (pour changer) : l'acteur aurait été vu en compagnie de la chanteuse à Cuba, là où ils pourraient être en train de tourner. A en croire les informations rapportées par le média britannique NME, le duo pourrait bien être bientôt à l'affiche d'un film intitulé Guava Island.

.@Rihanna & @DonaldGlover on set for an upcoming project in Cuba.

Many fans believe that this could be for an upcoming movie titled “Guava Island” after it was reported by a Cuban publication that Rihanna’s trip coincided with apparent filming dates. pic.twitter.com/61xaIksfr3

Concernant ce fameux film, encore peu d'informations sont disponibles. Toujours selon NME, on retrouverait Letitia Wrigh (vue dans Black Panther) et Nonso Anozie (acteur britannique vu dans Game of Thrones). Derrière la caméra se trouverait Hiro Murai (cinéaste japonais-américain). Que réserve vraiment le projet ? Il faudra attendre encore un peu pour le savoir. En attendant, savoir que Rihanna, Donald Glover et Hiro Murai travaillent en équipe nous donne (évidemment) envie d'en savoir plus !