Et si Lorde dévoilait des titres inédits lors de sa prochaine tournée ?

En juin 2017, après quelques années d'absence, Lorde a fait un retour fracassant avec Melodrama. Porté par Green Light, l'opus s'est classé parmi les meilleurs de l'année et la tournée de la chanteuse, elle, s'est remplie aussi vite que la lumière. La bonne nouvelle, c'est qu'elle repart en tournée d'ici peu. Et puisqu'elle ne fait pas les choses à moitié, il se pourrait même qu'elle dévoile un titre inédit au cours de ces dates à venir.

C'est sur son compte Instagram que Lorde a teasé ses fans : "Je voulais simplement vous dire que les répétitions de la tournées se passaient bien", a t-elle expliqué. "C'est assez excitant. Je pense que vous allez apprécier cette tournée. Peut-être même que je vais déterrer une chanson travaillée pendant les sessions de Melodrama mais qui n'a pas fini sur l'album. Une chanson que j'aime beaucoup". Au mois de mars, Lorde s'envolera donc pour les Etats-Unis - elle se produira notamment à Miami, à Nashville ou encore à Washington. On n'y sera peut-être pas en chair et en os mais ce fameux morceau, on va le guetter !